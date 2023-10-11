Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeni seçilen Feyzullah Keskin’i CHP İl Başkanlığı Binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarette ekpnomik kriz ve Ortadoğu'da yaşanan Filistin-İsrail savaşı değerlendirildi. Yüzlerce insanın özelliklede sivillerin ölmesine tüm dünya ülkeleri tarafından müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun konuyla ilgili Erdoğan hükümetinin gerekli ciddiyeti göstermediğini hatta bazı söylemlerinin vatandaşlarımızı kızdırdığını vurguladı.

Görüşme sırasında CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ise önceliğimiz ekenomik kriz olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu “ Önceliğimiz insanımızın çektiği ekenomik sıkıntı, eylül ayının sıkıntılı bir ay olduğu herkesçe malum, okulların açılması kırtasiye ve beslenme konusunun ailelere ek yük getirdiğini buna kısa sürede çözüm bekliyoruz.” Filistin İsrail savaşınada değinen Keskin “ Birleşmiş Milletler her konuda ahkam keserken olayın bir tarafı Müslümanlar olunca yıllardır eziyeti yaşatan İsraili haklı göstermeye çalışması ayrı bir handikap. Tüm tarafları ve dünya ülkelerini sağduyu ve intihale davet ediyoruz” dedi

Ziyarette mart ayında yapılacak yerel seçimlerin gündeme gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.