Saha çalışmalarını tüm alanlarda hız kesmeden sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, merkez 24 mahalle muhtarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



Saadet Partisi İnegöl Belediye Meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler esnasında muhtarlarla, mahalleler özelinde istişareler gerçekleştirilerek sorun ve öneriler dinlendi.



BİZLERE AKTARILAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETİP KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Ziyaretler sonrasında basın açıklaması yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak saha ve teşkilat içi çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Belediye Meclis üyelerimiz Fikret Bayram, Özgür Öztürk ve Fatih Berber yönetim kurulu üyelerimizle birlikte merkez mahalle muhtarlarımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızla doğrudan muhatap olan ve mahallelerimizin her türlü sorununa hakim olan muhtarlarımızla aynı zamanda istişareler gerçekleştirerek sorunlarını dinledik.

Bizlere aktarılan eksiklik, sorun ve önerilerle ilgili gerekli çalışmaları yaparak önümüzdeki süreçte çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Ben de bu ziyaretleri organize eden STK birim başkanımız İsmail Ergün'e, meclis üyelerimize ve yönetim kurulu üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen değerli muhtarlarımıza da çalışma dönemlerinde başarılar diliyorum."