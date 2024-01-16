Aday belirleme çalışmaları uzun süren partiler arasında yer alan Saadet Partisi de kendi adayı ile seçimlere katılacak.

Muhalefetin işbirliği modelinde henüz yer almayan Saadet Partisi, kendi aday ve logosu ile seçimlerde boy gösterecek. Parti içinde yapılan temayül yoklamaları ve istişareler sonrası daha önce de İnegöl Belediye Başkan adaylığına aday gösterilen eski ilçe Başkanı Hasan Eroğlu üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi.

Adayın önümüzde ki günlerde düzenlenecek bir organizasyonla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Ancak aday açıklama organizasyonu için Parti Genel Merkezinden gelecek olurun beklendiği de gelen bilgiler arasında.