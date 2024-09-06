Saadet Partisi Kırsal Mahalleler Komisyonu, Esenköy ve Çiftlik mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Program sonrasında açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Ahmet Zeki Şen, "Sadece seçimden seçime değil her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.

Saadet Partisi Kırsal Mahalleler Komisyonu tarafından başlatılan kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fındıklı, Güzelyurt ve Hamitabat Mahallelerini ziyaret eden Saadet Partili heyetin dün akşam ki durağı Esenköy ve Çiftlik mahalleleri oldu.

Burada muhtar ve vatandaşlarla buluşarak hasbihal eden Saadet Partili heyet, sorun, talep ve önerileri dinledi.

BİZ SADECE SEÇİM ZAMANINDA OY İSTEMEYE GELEN BİR OLUŞUM DEĞİLİZ!

Program sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi Kırsal Mahallelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Şen, "İlçe Başkanımız Ahmet Yıldız'ın vermiş olduğu hedef doğrultusunda kırsal mahalle ziyaretlerimiz devam ediyor. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak sahada hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyor ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizler, diğer partiler gibi sadece seçim zamanı oy istemeye gelen bir siyasi oluşum değiliz. Biz Milli Görüş gibi bir davanın erleri ve temsilcileriyiz. Anlayışımız gereği vatandaşımızın menfaatlerini en ön planda tutar, dertleriyle de dertleniriz. İnegöl'ümüzün geleceği için hem sahada hem masada başında ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahalle ziyaretlerimiz de bu çalışmaların sadece bir parçası. Vatandaşlarımızın taleplerini de inceleyerek mecliste gündeme getireceğiz. Eksikliklerin giderilmesi adına yapıcı muhalefet anlayışı sergileyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Huzurlu ve bereketli günler diliyorum" dedi.