Seçime iddialı giren siyasi partilerden biri olan Saadet Partisi’nin merakla beklenen Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu. Saadet Partisi’nin İlçe Seçim Kurulu’na verilecek listede kontenjan adaylığı için İsmail Ergün, Bahri Urgun, Havva Şen ve Ramazan Yılmaz gösterildi. Listede sırayla yer alan isimler ise şu şekilde…

Fikrem Bayram, Murat Balakuş, Fatih Mücahit Berber , Özgür Öztürk, Orhan Bektaş, Kader Şen, Ahmet Şen, Ertuğrul Meydan, Necip Dayan, Celal Hacılar, Fahrettin Bayraktar, Ayşe Baştürk Yardımcı, Elif Yıldırım Öztürk, Şentürk Aktan, Ahmet Ceyhan, Galip Özdemir, Ali Ata, Seyit İnkaya, Yakup Bıyık, Abdullah Lekesizyiğit, Erdal Denizhan, Suat Savaş, Bekir Büber, Fatma Betül Kışhan, Resul Cerhal, Mücahit Şahin, Halil Kaynar, Metin Çamlıdere, Alican Adaş, Mücahit Bektaş, Furkan Erçiftçi, Muhammet Mustafa Adak ve Beyturllah Uğurtay.

İttifak yapılan Demokrat Partiden 4 isim listelerde yer buldu. Bu isimlerden Murat Balakuş

.2. sırada, Ahmet Şen 7. Sırada, Elif Yıldırım Öztürk 13. Sırada, Ali Ata ise 17. Sırada belediye meclis üyesi adayı olarak gösterildi. Listenin ilk sırasında ise Fikret Bayram yer alıyor.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ