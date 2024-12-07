Şen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun 85 milyon olduğu, bunun 22 milyonunun çocuklardan oluştuğunu belirtti. Ancak, evlilik ve doğum oranlarının düşmesiyle çocukların nüfusa oranının giderek azaldığını vurguladı. Şen, bir ülkenin en değerli kaynağının genç ve dinamik nüfus olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin anneleri iş gücüne katılmaya teşvik etmesine rağmen, çalışan anneler için yeterli çözümler sunamadığını dile getiren Şen, bu yükün büyük kısmının aile içinde annenin üzerine bindiğini söyledi. Ayrıca, okulların fiziki altyapısının yetersiz olduğunu ve eğitim sisteminin hala istediği seviyeye ulaşamadığını ifade etti.

Son dönemde ekonomik darboğazın çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Şen, yoksulluğun çocukların sağlığı, eğitimi ve güvenliği üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu, bu sorunun küresel bir tehdit olduğunu vurguladı. Çocuk işçiliği ve "Kidfluencer" adı verilen yeni sektör ile ilgili endişelerini dile getiren Şen, dijital dünyada çocukların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin hızla uygulanması gerektiğini söyledi.

Şen, Türkiye’de çocukların özellikle şiddet, güvenlik sorunları ve yoksulluk nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını, kız çocuklarının ise bu durumdan daha fazla etkilendiğini ifade etti. İzmir’deki trajik bir olayla örnek vererek, yoksulluk ve çocuk cinayetlerinin arttığını belirtti.

Çocuk cinayetleri ve cinsel istismar vakalarına karşı idam cezasının getirilmesi gerektiğini yineleyen Şen, Saadet Partisi olarak çocuk haklarını esas alan bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini artıracak aile destek programlarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şen, çocuk işçiliğiyle mücadelede sıkı denetimler ve ağır yaptırımlar uygulanması, istismar ve erken yaşta evliliklere karşı caydırıcı hukuki düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kayıp çocuklar hakkında toplumla bilgi paylaşılmasını ve çocuk kaçakçılığına karşı acil önlemler alınmasını istedi.

Son olarak, Şen, Türkiye’nin geleceği için çocukların sağlıklı, güvenli ve eşit fırsatlar içinde büyümesinin önemini belirterek, Filistin’deki çocuklara selam gönderdi ve özgürlük dileklerini iletti. Şen, katılımcılara teşekkür ederek, konuşmasını sonlandırdı.