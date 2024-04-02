Yerel seçimlerde İnegöl Belediye Meclisine Saadet Partisi birinci sıra adayı olarak giren Fikret Bayram’dan, Belediye Başkanı Alper Taban’a ilk eleştiri geldi. Bayram, Taban’ın teşekkür ilanındaki ‘Cumhur İttifakı Belediye Başkanı’ ibaresine gönderme yaptı.

Alper Taban’ın seçimleri kazanması sonrasında yayınlamış olduğu teşekkür ilan görselinde yer alan ‘Cumhur İttifakı İnegöl Belediye Başkanı’ ibaresini eleştiren Fikret Bayram, ‘Bu son kararınız mı yoksa yanlışlıkla yapılmış bir hata mı?’ ifadelerini kullandı.

Fikret Bayram’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım şu şekilde;

“Sayın Cumhur İttifakı

İnegöl Belediye Başkanı

Alper Taban”

Başkanım, takdir edersiniz ki seçim pazar günü sona erdi ve bunun sonucunda da aldığınız belli bir oy oranıyla İnegöl’ün belediye başkanı seçildiniz.

Bugün bilboardlarda da İnegöl‘e teşekkür eden bir paylaşımınızı gördüm.

Ancak sanırım grafikerler daha önceki çalışmalardan kalan bir ifadeyi kullanmışlar “cumhur ittifakı İnegöl belediye başkanı Alper Taban” yazıyor.

Bu son kararınız mı? yoksa yanlışlıkla yapılmış bir hata mı?

Seçim sonuçlarını iyi okuyabildiğiniz ümidiyle…”