Ziyarette konuşan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, sivil toplum kuruluşlarının toplumun birlik ve dayanışmasının en önemli yapı taşları olduğunu vurgulayarak, “Sivil toplum kuruluşlarımız, toplumun birlik ve dayanışmasının en önemli yapı taşlarıdır. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işbirliğini güçlendirmeye kararlıyız. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, halkımızla omuz omuza vererek İnegöl ve Bursa'da olduğu gibi Türkiye’nin her köşesinde başarıya ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Bitlis Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin İbiş ise CHP İnegöl İlçe yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.