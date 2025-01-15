Hızlı Tren: Bursa’nın Kanayan Yarası

Bursa hızlı treni projesinin yıllardır bitirilememesini “utanç verici” olarak nitelendiren Milletvekili Atmaca, "Bu proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın en uzun süre sarkan yatırımı olarak tarihe geçti. Birçok bakan, başbakan ve milletvekili değişti ama proje bir türlü tamamlanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde projenin bitişi için 2026 yılını işaret etti ancak bu tarihin tutacağına dair de ciddi şüphelerimiz var. Bursa gibi ülke ekonomisine büyük katkı sunan bir şehrin, böylesi bir projeden hâlâ mahrum bırakılması kabul edilemez," dedi.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi: Yıllardır Bitmeyen Çile

Bursa’nın bitmeyen diğer bir yatırımı olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için görüş sunan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca şunları söyledi: "İkmal ihalelerinin sayısını unuttuk. Sağlık Bakanlığı’nın bu projedeki acziyeti, Bursa halkına mahcubiyet yaşatıyor. Açılış için verilen hiçbir tarih tutulmadı. Bursa’nın hasta ve yoğun bakım yatağı açığı hat safhadayken, bu projenin hâlâ tamamlanamaması büyük bir skandaldır. Bakanlık bu projeyi bir an önce sonuçlandırmak zorundadır."

Milletvekili Atmaca, projenin başındaki sorumlulara da çağrıda bulunarak, yarım kalan inşaatın birkaç aylık bir çalışma ile tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Doğancı Tüneli: Umutların Tükendiği Proje

Atmaca, Bursa’nın güney ilçeleri ve komşu iller için büyük önem taşıyan Doğancı Tüneli’ni de eleştirerek şunları söyledi: "Toplamda 2 kilometrelik bir tünel 8 yıldır bitirilemiyor. Vatandaşlarımız bu tünelin tamamlanmasını umutla bekliyor çünkü bu süreçte birçok kaza yaşandı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun zorlu coğrafyasında bile onlarca tünel tamamlandı ama Bursa’nın projeleri hep geri planda kaldı."

Şehir Hastanesi Metro Hattı: Bitmeyen Bekleyiş

Bursa’da yıllardır beklenen bir diğer proje ise Şehir Hastanesi Metro Hattı. Milletvekili Atmaca, bu hattın önemine de değinerek şöyle konuştu: "2021 yılında başlatılan 6.1 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı hâlâ tamamlanamadı. Bursa halkı bu projeyi umutla bekliyor ama ne yazık ki verilen tarihler sürekli erteleniyor. İktidar için bu proje artık bir gurur meselesine dönüşmelidir."

"Saadet Partisi İktidarında Sözler Tutulacak"

Mehmet Atmaca, AK Parti’nin Bursa’da yaşanan yatırım krizlerinin, iktidar için büyük bir ayıp olduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı: "Saadet Partisi olarak biz, projelerin yalnızca söz verilmesini değil, doğru planlanmasını ve zamanında tamamlanmasını esas alıyoruz. Bursa, bu hizmetleri fazlasıyla hak eden bir şehirdir. İktidarımızda halkımızı daha fazla bekletmeyeceğiz. Bursa’nın projeleri ertelenemez. Şehrimiz, hak

ettiği hizmeti alabilmesi için yetkililerin artık harekete geçmesi gerekiyor. Saadet Partisi iktidarında bu sorunların tümü tarihe karışacak. Bizim iktidarımızda hizmetler doğru planlanır ve söz verilen zamanda tamamlanır."