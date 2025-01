Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Fatih Berber, “Geçtiğimiz gün maalesef elim bir acı ile karşı karşıya kaldık. Bolu’ya bağlı Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde çıkan yangın sebebiyle 76 vatandaşımız maalesef vefat etti. 51 vatandaşımız ise yaralandı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyoruz. Yaşadığımız her afet acısıyla birlikte beraberinde eksikliklerimizi, ihmallerimizi sorgulamayı gerektirir. Yine içimiz yanarak gördük ki bir afetle mücadelenin en etkin yolu afet öncesi alınan tedbirler ve denetimlerdir. Afet anında ve sonrasında yapılan müdahaleler ancak çok düşük oranlarda can ve mal kaybını engeller. Bu sebeple başta idarecilerimiz olmak üzere işletme sahipleri de yaşanan bu elim hadiseden sonra kendilerine ders çıkarmalıdır. Kartalkaya gibi İnegöl’ümüzde de Oylat Kaplıcaları benzer bir turizm alanıdır. Hatta coğrafi olarak daha sarp ve birbirine çok yakın otellerin bulunduğu bu bölgemiz yaşanan bu elim hadiseden sonra çok ivedili bir şekilde yeniden denetimden geçirilmelidir. Özellikle şu an tam sezonunda olan ve tam dolulukla çalışan Oylat’ta en azından ilk müdahale için nöbetçi yangın aracı hazır bulundurulmalıdır. Başta İnegöl Kaymakamlığı olmak üzere, İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyoruz. İnegöl’ümüzde özellikle toplu konaklama yapılan alanlarda güncel ve hızlı bir şekilde yangın denetimi yapılsın ve neticesi kamuoyuyla paylaşılsın. Bu anlamda benzeri bir tablonun ilçemizde de yaşanmaması temennisiyle bu çağrımızın karşılık bulmasını temenni ediyor, başta yerel basınımız olmak üzere tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.”

Kaynak: Bülten