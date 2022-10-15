

Milli Gazete'nin 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İnegöl'de 'Milli Gazete Gecesi' düzenlendi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Yazar Adnan Öksüz, Yazar Siyame Akyel, Saadet Partisi GİK Üyeleri Salih Berber-Selim Sait Terzioğlu-Yaşar Yazıcı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, İznik İlçe Başkanı Mehmet Turan ve çok sayıda Milli Gazete okuyucusu katıldı.

İYİ Kİ VARSIN MİLLİ GAZETE!

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Gazete İnegöl Temsilcisi Uğur Şen, “Kıymetli Milli Gazete sevdalıları programımıza hoş geldiniz. Geriye dönük gazete manşetlerimize baktığımız zaman 10 yıl önce 20 yıl önce atılan manşetlerin halen daha güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Fotoğrafın genelini göstermek tam olarak böyle bir durum. İyi ki varsın Milli Gazete. Tüm ekonomik olumsuzluklara ve baskılara rağmen, halen daha Milli Gazete abonesi olan, okunması için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum. Geceniz hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

MİLLİ GAZETE 50 YILDIR FOTOĞRAFIN EN BÜYÜĞÜNÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ise, “Öncelikle Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bu dünyadaki varlık sebebimizi her zaman unutuyoruz. Hırsımıza, nefsimize yenik düşüyoruz. Hak ve batılı ayırıp iyi idrak etmek gerekiyor. İşte Milli Gazete elhamdülillah 50 yıldır fotoğrafın en büyüğünü göstermeye çalışıyor. Hak geldi batıl zail oldu ayeti elhamdülillah Erbakan hocamız gibi büyüklerimizden gazetemize bir nişane olarak takılmıştır Milli Görüş hareketinin tüm kurum ve kuruluşları istikamet üzere değişmez bütünlerden oluşur. İşte gazetemizde istikametini ve duruşunu haktan yana kılmıştır ve hiçbir zaman bozmamıştır. Milli Gazete ilk yayın hayatına başladığında gericilerin, yobazların gazetesi diyorlardı. Bugün Milli Görüş’ün gazetesi diyorlar. Gazetemiz şu anda gözleri kamaştıran ahlaklı ve maneviyatlı yayıncılık yapıyor. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan İnegöllülere de özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmacıların ardından İnegöl’de uzun yıllardır Milli Gazete abonesi olan kişilere plaket takdim edilerek program sonlandırıldı.