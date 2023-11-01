Muhalefet anlayışları gereği yanlışı eleştirdiklerini ve doğruyu da desteklediklerini belirten İlçe Başkanı Yıldız, “Ortaya güzel bir eser çıktı. İnegöl’ümüzün ihtiyaçları doğrultusunda bir proje oldu. İnşallah yeni cazibe merkezleri ve yeşil alanlar yapmak adına çalışmalar devam eder” dedi.

Ahmet Yıldız’ın açıklamaları şu şekilde;

YAPICI MUHALEFET ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ

“Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak yapıcı ve aktif muhalefet anlayışını benimsiyoruz. Yapılmayan veya yanlış yapılan hizmetleri vatandaş odaklı düşünerek eleştiriyoruz, eleştirmekle kalmayıp konu üzerinde çalışarak çözüm önerilerimizi de sunuyoruz. Bizim önerilerimiz, iktidar partisinin yöneticilerine bir nevi yol haritası oluyor. Keşke istişare kültürüne açık bir yönetim anlayışları olsa, bizler de sesimizi ve düşüncelerimizi kamuoyu aracılığıyla değil de bizzat kendilerine söyleyebilsek. Yapıcı muhalefet anlayışıyla ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için mücadelelerimizi devam ettirirken de üslubumuza bir Milli Görüşçü ve Saadet Partiliye yakışır olacak şekilde dikkat ediyoruz. Tüm siyasetçilerimizi de bu üsluba davet ediyoruz.”

ORTAYA GÜZEL BİR ESER ÇIKTI

“Muhalefet anlayışımızın altını çizdikten sonra, son yıllarda ilçemize yapılan bir proje için sayın Belediye Başkanı Alper Taban ve ekibine kamuoyu aracılığıyla teşekkür etmek istiyoruz. Bu proje Kanal İnegöl Projesi. 2020 yılının Aralık ayında Mesudiye Mahallesi dere boyunda başlanan proje her ne kadar tahmin edildiği 2021 yılının sonunda bitirilemese de ortaya güzel bir eser çıktı. Daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamalarında sıklıkla İnegöl'ümüzün sıkıştığını, nüfusun arttığını, yeşil alan eksikliğini, alternatif cazibe merkezlerinin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştık.”

VATANDAŞLARI OLUŞTURDUĞU KALABALIK DOĞRU PROJE OLDUĞUNUN İSPATIDIR

“Kanal İnegöl Projesi tam olarak bu ihtiyacı karşılayan bir proje oldu. Mesudiye Mahallesi'nde Bedre Deresi'nin her iki yakasına oluşturulan ve 850 metre uzunluğunda olan proje bölgenin çehresini değiştirdi. Yaz sezonunda ve şu anda havaların iyi gitmesi nedeniyle de vatandaşların, çocukların, yaşlıların Kanal İnegöl'de kalabalıklar oluşturması da projenin doğru bir proje olmasının ispatıdır. Çünkü ilçemizin böyle merkezlere ve yeşil alanlara ihtiyacı vardır.”

KİTAPHANE, YENİ AĞAÇLAR VE SÜS BİTKİLERİ İSABETLİ KARAR

“Ayrıca projenin içerisinde 630 yeni ağacın yer alması ve çok sayıda süs bitkisinin yer alması da gün geçtikçe betonlaşan İnegöl'ümüzde isabetli bir karar olmuştur. Yine bildiğimiz kadarıyla proje içerisinde önceden kitaphane detayı yoktu. Proje başladıktan ve şekillendikten sonra kitaphane inşasının da projeye eklenmesi bizleri ve gençlerimizi mutlu etmiştir. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın hayrına olmayan her şeyi eleştirip karşısında durduğumuz gibi, vatandaşlarımıza hizmet edilecek güzel projelerin de destekçisiyiz. Bu vesileyle Taban ve ekibine Kanal İnegöl Projesi çalışması için teşekkür ederiz.”