İnegöl’ün kırsal Yeni Yörük Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında, patlatmalar nedeniyle mahallenin yeraltı suyunun kesildiği, gebe hayvanların düşük yaptığı ve evlerin duvarlarının çatladığı haberlerde gündeme gelmişti. Saadet Partili heyet mahalle sakinlerini ziyaret ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Saadet İnegöl Kırsal Mahallelerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Fahrettin Bayraktar mahalle sakinleriyle yapmış olduğu istişareler sonucunda basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı;

EVLERİN DUVARLARININ ÇATLADIĞINI GÖZLERİMİZLE GÖRDÜK

“Kırsal Yeni Yörük Mahallemize gelerek vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Gün aşırı patlatılan dinamitler sonucunda evlerde çatlaklar oluştuğu ifade edildi. Bizlrde parti heyetimizle birlikte çok sayıda evde duvarların çatladığını gözlerimizle gördük. Vatandaşlar, patlamalar esnasında evlerin içerisinde resmen deprem hissiyatı yaşadıklarını aktardı.”

PATLAMALAR HAYVANLARDA DÜŞÜĞE SEBEP OLUYOR

“Bunun yanında köyümüzde bilindiği üzere hayvancılık yapılıyor. Gebe hayvanların bu patlamalardan etkilenerek düşük yaptığı belirtildi. Özellikle son dönemde büyükbaş hayvanlarda buzağı atmaları, yine küçükbaş hayvanlarda da düşük sayılarının artması somut olaylarla birlikte gözlemlenmiş durumda. Damlarda yaşanan sarsıntıların, hayvanları strese sokuyor ve dolayısıyla da düşüğe neden oluyor.”

İÇME SUYU VE SULAMA SUYUNDA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLMUŞ

“Yine yeraltı sularıyla ilgili patlamaların etki ettiği, suların yön değiştirdiği ve mahallede su probleminin yaşanmaya başladığı bizlere iletildi. Mahalle sakinlerimiz hem içme sularında hem de sulama sularında ciddi sorunlarla karşılaştığını belirtti. Yaşanan patlamalar su hatlarını tahrip etmiş durumda. Vatandaşlarımız susuz kalacağı endişesiyle yaşamakta.”

YETKİLİLER VATANDAŞLARIMIZIN SESİNE KULAK VERMELİ

“Saadet Partisi olarak bizler her zaman kırsal mahalle sakinlerimizin yanındayız. İnşallah yetkililer mahalle sakinlerimizin sorunlarına kulak verir ve çözümü adına adım atar. Vatandaşlarımız süreci mahkemeye taşımış durumda ama İnegöl’ümüzü yönetenler de duruma kayıtsız kalmadan sorunu ortadan kaldırmak adına adım atmalıdır.”