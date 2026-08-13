MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve yönetim kurulu üyeleri sabahın ilk ışıkların işe giden emekçi işçilere simit ve meyve suyu ikramında bulundu. Atatürk Parkı üzerinde kalkan servis bekleyen işçilere ve duran araçlarında içindeki işçilere hazırladıkları poşeti veren Özkan, 'Bu sabah simitler MHP'den. Sabah işe giden emekçi abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizle birlikte olduk. Onlara simit ve meyve suyu ikramında bulunarak, kısa da olsa hasbihal ettik. Çalışma hayatlarında kolaylıklar diledik' dedi.

Öte yandan MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, simit fırınında simitleri kendi eliyle yaparak hazırladı.