 İşçi sendikaları ile Türk Metal Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi grev aşamasında imzalandı. İşçiler, aldıkları zam haberini davul-zurna ve meşaleler ile sabaha kadar kutladı.

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Türk Metal Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavrak yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüzde 100’ü aşan bir zam aldık. Ücretlere aldığımız toplam zam ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu. Sosyal yardımları da eklediğimizde ilk 6 ay zammı yüzde 105,1 oldu. Tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Yaklaşık bir ayı aşkın süredir eylem yapan Tofaş işçileri, zam sevincini davul-zurna ve meşalelerle sabaha kadar kutladı.

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Kaynak: İHA