İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklar bir süre iniş yapamadı. Havalimanı’na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30’dan sonra normale dönmeye başladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır" dedi.