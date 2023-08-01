19 Sendika 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kurulan kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, nitelikli sağlık hizmeti için iki gün iş bırakma eylemi düzenledi.MERSİN (İGFA) - Aile hekimleri 1 Ağustos 2023 itibariyle nitelikli sağlık hizmeti için Sağlık Bakanlığı'na seslerini duyurabilmek amacıyla iki günlük iş bırakma eylemine başladı.

19 Sendika 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) sağlık çalışanlarının haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

SABİM üyesi olan aile hekimleri ve çalışanları adına Mersin Toros Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk Sekreteri Uz. Dr. Çağlar Özen, eylem öncesinde bakanlığın kendilerine eylemden vazgeçirmek için bir mektup gönderdiğini ancak samimi bulmadıkları mektubun gerçekçi olmayan vaatlerle dolu olduğunu açıkladı.

Eylemden 2 gün önce, ‘manidar’ bir şekilde aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını anlatan Uz. Dr. Çağlar Özen “Eskiden ceza yönetmeliği dediğimiz ve Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak hukuk yoluyla yok hükmüne getirip hiç ettiğimiz yönetmelik yerine moda akımına uyar gibi yama işi, yeni bir yönetmeliğimiz oldu. Bu son moda yönetmelik bizi çok güldürdü. Zira bambaşka bir kanun olan aile hekimliği kanununu yine bambaşka bir kanun olan 657 DMK’nun disiplin hükümleriyle yamamaya çalışmışlar. Akıllara zarar!” diye konuştu.

HEKİMLERDEN BAKAN’IN MEKTUBUNA ELEŞTİREL CEVAP!

HBirlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk Sekreteri Uz. Dr. Çağlar Özen, Bakanlığın gönderdiği mektuptaki tek somut gerçeğin sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerinin tavana takıldığı için gülünç bir noktada olduğunun kabul edilmesi olduğunu belirterek “Madem öyle eylemi kırmaya yönelik mektup yazacağınıza neden değiştiremediniz Aile Sağlığı çalışanları ile ilgili kanun maddesini? Neden çıkarmadınız oradaki 1.5 sayısını? Örneğin en azından 3 ‘e? Sayısız torba yasalardan birine bakardı. Samimi olduğunuzu düşünmüyoruz. Yanlış algı yaratma çabanız boşuna” diye konuştu.

Mektupta Bakanlığın sağlık çalışanlarının eylemine sokak yoluyla deyip hoş karşılamayacağını belirttiğini anlatan Dr, Özen “Biz demokratik ülkelerde insanların derdini dile getirdiği ve yasal sayılan sokaklarda değiliz henüz sayın bakan. Demokratik hak mücadelemiz için alanlarda basın açıklaması yapıyoruz” uyarısında bulundu.