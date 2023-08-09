Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı'nın trajik ölümü büyük üzüntü yarattı. Genç kızın saçlarını boyarken aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, ailesi ve çevresinde derin bir şok yarattı.

Olayın detaylarına göre, 20 yaşındaki Deniz Demirbayraklı, evinde saçlarını boyarken ansızın rahatsızlandı. Yakınları tarafından hızla hastaneye kaldırılan genç üniversiteli, ne yazık ki kurtarılamadı. Genç kızın ani ölümü, ailesini ve arkadaşlarını büyük bir üzüntüye boğdu.

Deniz Demirbayraklı'nın ölümünün ardındaki gizemli sebep, yakın çevresinde büyük bir merak konusu haline geldi. Arkadaşlarından alınan bilgilere göre, saçlarını boyarken birdenbire bağırmaya başlayan genç kızın fenalaşması, herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç kızın alerjik bir reaksiyon yaşadığı ortaya çıktı.

Uzman ekiplerin incelemeleri, genç kızın bedeninde herhangi bir darp veya kesici-delici alet yarasına rastlanmadığını gösterdi. Savcının talimatıyla, Deniz Demirbayraklı'nın ölüm sebebini kesin olarak belirlemek amacıyla otopsi yapılmasına karar verildi. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan bu acı olayın ardından, Deniz'in annesi Sevtap Demirbayraklı'nın Muğla Dalaman'daki otel işletmesinde yaşadığı sinir krizi ve ailesinin birbirine verdiği destek yürekleri burktu.