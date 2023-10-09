Yunanistan’da yayınlanan habere göre Batı Trakya Türk Azınlığının demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatan filmin çekimleri Edirne’de sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Batı Trakya Türk Azınlığının demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatan filmin çekimleri Edirne’de sürüyor.

Kentin farklı noktalarında çekilen filmin bazı sahneleri Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştiriliyor.

Sadık Ahmet’in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Ahmet, "Film seti olarak mimarlık fakültesi" panelinde öğrencilerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sadık Ahmet’in halkı için mücadele eden büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Ahmet’in hayatının beyaz perdeye aktarılmasının önemine değinen Tabakoğlu, "Sadık Ahmet’in hayatının bir filme dönüşmesi çok heyecan verici. İnsan unutuyor ama bir film, hem anlatıyor hem öğretiyor hem de büyütüyor. Çok farklı bir şey. Türk sineması çok başka yerlere geldi. Oscar’a aday olabilecek bir filmin buralardan çıkacağını duymak gurur verici. Edirne’yi tercih ettikleri için film ekibine çok teşekkür ediyorum. Açık hava amfisi olan Edirne, açık hava stüdyosu da olabilir" dedi.

Işık Sadık Ahmet ise eşinin hayatı boyunca Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlükleri için mücadele ettiğini ifade etti.

Sadık Ahmet adına bir film çekilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Işık Sadık Ahmet, "Demek ki hayatında bazı şeyleri yapmış ve bunları hak ediyor. Filmi çekiliyor. Türkiye’de caddelerde, okullarda, parklarda, köprülerde onun adına rastlıyoruz. Gerçekten hak eden bir liderdi. Böyle liderlerin hayatlarını gençlerin bilmesi gerekiyor." dedi.

Filmin Genel Koordinatörü Tan Doğan Muzır ise, Edirne’nin filmin çekimi uygun bir yer olduğunu dile getirdi. Filmin yapımcılarından Muhammet Usta da güçlü oyuncu kadrosuyla kaliteli bir yapım ortaya çıkardıklarını belirterek, 2024 yılının Türkiye’den Oscar aday adayı filmi olacağını öne sürdü.