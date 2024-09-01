TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini sürdürdü. Köseilyas Mahallesi’nde ise aşırı yağmurdan dolayı yolda çukur oluştu.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tekirdağ’ın Köseilyas Mahallesi’nde ise aşırı yağmurdan dolayı yolda çukur oluştu. Kentte sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi beklendi.