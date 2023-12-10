Çikolata büyül küçük pek çok kişinin severek tükettiği bir gıdadır. Çikolata severlerin anlaşmakta en çok zorlandığı konu is hangi çikolatanın daha lezzetli olduğudur. Çikolataları içerisindeki kakao seviylerine göre üç kategoriye ayırabiliriz; bitter, sütlü ve beyaz. Bitter çikolata içeriğindeki kakao miktarı en yüksek olan çikolatadır ve ağızda hafif acımtırak bir tat bıraktığı için herkesin tercihi değildir. Bitter çikolatanın faydaları saymakla bitmezken doğru miktarda tüketildiğinde ömrü uzattığını söylesek yalan söylemiş olmayız. Peki nedir o faydalar?

Bitter Çikolata Kalp Dostudur

Bitter çikolatanın içinde yüksek miktarda bulunan kakao bakır ve magnezyum açısından zengindir ve bu mineraller kalp için faydalı olmalarının yanı sıra kan basıncını da dengelerler. Araştırmalara göre kakao tüketen insanlarda 15 yıllık bir sürede kalp rahatsızlıklarına bağlı ölüm miktarlarının P oranında azaldığı görülmüştür. Bunun başlıca sebeplerinden biri bitter çikolatanın içeriğinde çok yüksek miktarda antioksidan barındırmasıdır.