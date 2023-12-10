İş Bankası mobil uygulama üzerinden yapılacak giyim ve aksesuar alışverişine indirimli kampanya dönemini başlattı. Son moda giyim ve kozmetik maxipuan kampanyası 2 gün sonra sona eriyor. Kampanya katılım sağlamak isteyenleri için işte merak edilen tüm detaylar…

İşCep ya da Maximum Mobil uygulaması üzerinden giyim, aksesuar, ayakkabı, kozmetik sektörlerine yönelik maximum anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yapanlar kazançlı çıkacak.10 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyadan maximum kart ile tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki 750 TL ve üzeri harcamalar dikkate alınacaktır.

Giyim ve Aksesuar Alışverişine 250 TL MaxiPuan Nasıl Kazanılır?

Her alışverişe 50 TL toplamda 250 TL MaxiPuan kazandıran kampanya katılımlar devam ediyor. İşCep ya da Maximum Mobil uygulaması içerisinde yer alan “kampanyalar” bölümüne gelerek ilgili kampanyaya “katıl” butonuna tıklamak yeterli oluyor.

Giyim ve Aksesuar Alışverişine 250 TL Kampanya Şartları Nedir?

İşCep Mobil uygulaması cep telefonuna indirildikten sonra kampanyaya katılım işlemleri tamamlanabilir. İş Bankası maximum özellikli kredi kartları ile yapılacak harcamalar değerlendirilecektir.

Kazanılan MaxiPuanlar yalnızca maximum anlaşmalı iş yerlerinde aktif olarak kullanılabilir. MaxiPuanlar 21 Aralık tarihinde alışverişin yapıldığı karta yüklenir. 31 Ocak 2024 tarihine kadar kullanılabilir.