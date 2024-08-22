Sağlık Bakanlığı, ülkemizde Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, BNV'nin sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir virüs olduğunu ve son günlerde bazı bölgelerde vakaların artış gösterdiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında, sivrisineklerin aktif olduğu dönemlerde riskin arttığını vurgulayan bakanlık, vatandaşları sivrisineklerden korunma yollarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Açıklamada, virüsün genellikle hafif grip benzeri semptomlarla başladığı, ancak bazı vakalarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma amacıyla açık alanlarda koruyucu giysiler giymenin, sivrisinek kovucular kullanmanın ve durgun su birikintilerini temizlemenin önemine dikkat çekti.

Bakanlık, belirtiler görülen kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını önerdi. Ayrıca, il ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerin artırıldığı ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların, özellikle yaz aylarında BNV ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uymaları gerektiği vurgulandı.