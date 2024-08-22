Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi Kamyoncular Garajı mevkiinde Taner T. (33) yönetimindeki 16 AGA 903 plakalı otomobil ile İsmail B. (23) yönetimindeki 16 BHR 403 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Hatice B. (44) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz