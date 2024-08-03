Sağlık sektörü, 5-6 Ekim tarihinde Kozmetik Mezoterapi Kongresi’nde, Biruni Üniversitesi’nde bir araya gelecek.

Koordinasyonu Sağlık Ajans tarafından sağlanan kongre, mezoterapiler alanına yenilikçi ve bilimsel ağırlıklı bir soluk getirecek. Estetik tıp ve mezoterapi alanlarındaki en son yenilikler, bilimsel tespitler ve uygulama teknikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulması hedefleniyor. Katılımcılar çeşitli bilimsel oturumlara ve uygulamalı atölye çalışmalarına katılacak. Kongrede alanında uzman hekimler en iyi pratikler ve yeni teknolojiler üzerine tecrübelerini paylaşacak. Oturumlarda, mezoterapi uygulamaları, cilt yenileme teknikleri ve estetik prosedürlerdeki son trendler gibi konular ele alınacak.