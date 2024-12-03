TÜİK, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında yazılı açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Ocak ayında yapılacak zammın yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'e revize edilmesi gerektiğini belirterek, refah payının da unutulmaması gerektiğini kaydetti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında değerlendirmede bulundu.

MAAŞLAR REEL OLARAK %4,56 ERİDİ

Söz konusu açıklanan rakamlara göre Kasım ayı ile birlikte maaşların reel olarak yüzde 4,56 eridiğini öne süren Başkan Çeker, "Vatandaşlarımız vazgeçemediği zorunlu harcamalarının açıklanan enflasyondan daha fazla arttığı göz önünde bulundurulduğunda çalışanların alım gücündeki düşüş bu rakamın çok daha üzerinde gerçekleşti.Açıklanan rakamlar, enflasyonun bir süre daha ülkemiz gündemini meşgul edeceğini, mal ve hizmet fiyatlarındaki hızlı artışın devam edeceğini ortaya koyuyor" dedi.

Aralık ayı itibarı ile 2024 yılı sona erecek. Aralık’ta açıklanacak enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları biraz daha eriyecek ve kamu çalışanları 2024 yılını da zararla kapatmış olacağını ifade eden Başkan Çeker, "Bir tarafta git gide zorlaşan geçim şartları diğer tarafta eriyen maaşlar, kamu çalışanlarını ve emeklileri ekonomik bir açmaza sürüklemektedir. Bu durumun mutlak surette önüne geçilmesi gerekmektedir. Bütün bunlara ek olarak, eğer bir tedbir alınmazsa tarihinde ilk defa memur ve emekliler devletimizin hedeflediği enflasyonun bile altında maaş zammı alacaklardır" diye konuştu.

2023 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve emekli maaşlarına 2025 Ocak ayında yüzde 6’lık bir artış öngörüldüğüne dikkati çekerek, "Geldiğimiz noktada önümüzdeki yılın altı aylık dilimi için planlanan bu artış, çalışan ve emeklilerimiz adına umutlu bir gelecek vaat etmemektedir. Halbuki, 2025 yılında kamu, kendi alacaklarına yüzde 43,93 zam yapmayı kararlaştırmıştır. Kendi alacaklarını yüzde 43,93 artırırken memur ve emekliye vereceği zammı yüzde 6 artırmak adaletli değildir. Nimette de külfette de adaletin esas alınması gerekirken külfeti kamu çalışanlarına yükleyip nimetten hak ettiğini vermemek kabul edilemez" dedi.

Çeker, "TBMM’de bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği bu dönemde, planlanan rakamlar üzerinden değil gerçekleşen rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Bu çerçevede ocak ayı zammı, en azından kamunun alacaklarına uyguladığı yeniden değerleme oranı olan %43,93 seviyesine çekilmeli, üzerine de refah payı eklenmelidir." çağrısını yineledi.