Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, önceki dönem başkanlarından Timur Erezsarı’yı iş yerinde ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İnegölspor’un mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Kani Ademoğlu, kulübe her dönem destek veren Timur Erezsarı’ya teşekkür ederek, “İnegölspor büyük bir camia ve bu camianın en önemli gücü birlik ve beraberliğidir. Geçmiş dönemlerde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Başkanımız Timur Erezsarı’nın bugün de yanımızda olduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Kendisine bugüne kadar verdiği destekler ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. İnegölspor’u hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

EREZSARI: “İNEGÖLSPOR HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ”

Sultan Su İnegölspor’un önceki dönem başkanlarından Timur Erezsarı ise bordo-beyazlı kulübün her zaman yanında olduğunu belirterek, “İnegölspor bu şehrin en önemli değerlerinden biridir. Geçmişte başkanlık yapmış biri olarak kulübümüzün başarısı bizleri her zaman gururlandırır. Başkanımız Kani Ademoğlu ve yönetiminin özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İnegölspor’un menfaatine olan her konuda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Şehrimizin de takımımıza sahip çıkması büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde İnegölspor’un hak ettiği yerlere geleceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Kani Ademoğlu, Timur Erezsarı’ya üzerinde isminin yazılı olduğu İnegölspor formasını hediye etti. Erezsarı, anlamlı hediye dolayısıyla Başkan Ademoğlu’na teşekkür etti.