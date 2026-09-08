Spordan, sanata, eğitimden sosyal yardımlara kadar bir belediye başkanı gibi çalışan Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Mustafa Erdoğan, belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Mahallenin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yaklaşık 1.5 yıldır Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’la görüşmenin yollarını arayan ancak geri dönüş alamadığını iddia eden Muhtar Süleyman Erdoğan, yaklaşık 7 ay önce kameralar karşısına geçip Çiftehavuzlar Yüzme Salonu üzerinden sert eleştirilerde bulunmuştu.



Mahallede biriken ve çözüm arayan muhtar, belediyenin kapısını aşındırmasına rağmen beklediği cevabı bir türlü alamadı.

Muhtar Mustafa Erdoğan, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’dan geri dönüş alamayınca şansını bu kez Başkan Yardımcısı Hüseyin Eren Hersan’dan değerlendirmek istedi. Ancak benzer bir tavırla karşılaşan muhtar, 51 gündür başkan yardımcısıyla da görüşemedi.



Umudunu tüketen muhtar Mustafa Erdoğan son çare olarak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Eren Hersan’ı muhtarlığın sosyal medya sayfalarından şikayet etti.



Paylaşım yapan Muhtar Erdoğan, “Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’dan 576 gündür görüşmek için randevu bekliyorum” dedi. Benzer paylaşımı başkan yardımcısı içinde yapması dikkat çekti.