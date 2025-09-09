Öğrencilerin akademik başarısı için yalnızca ders çalışmak yeterli olmuyor. Sağlıklı beden ve zihin öğrenme sürecinin en önemli destekçileri.

Dr. Salih Bağdadioğlu, kahvaltının okul başarının temel taşı olduğunun altını çizerek, "Kahvaltı yapmayan öğrencilerde yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlükleri sık görülmektedir. Peynir, yumurta, zeytin, tam tahıllı ekmek, süt ve taze sebzelerden oluşan dengeli bir kahvaltı çocuğun gün boyu zinde kalmasını sağlar" dedi.

Özellikle küçük yaş gruplarında sık aralıklarla sağlıklı beslenmenin önemine değinen Bağdadioğlu, beslenme çantalarında meyve, kuruyemiş, yoğurt ve tam tahıllı sandviçlere yer verilmesi gerektiğini, gazlı içecekler ve paketli abur cuburlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Uyku düzeninin çocuklarda başarıyı doğrudan etkilediğini belirten Bağdadioğlu, "Özellikle yaz tatili ve ara tatillerinde uyku saatleri gece saatlerine sarktığı için okula dönüşlerde çocuklarda adaptasyon problemleri yaşanmaktadır. Anaokulu ve ilkokul çağındaki öğrencilerin günde en az 9-10 saat, ergenlik döneminde olanların ise 8-9 saat kesintisiz uyumaları gerekir. Nispeten küçük çocukların okul başlar başlamaz uyku saatleri kısa sürede düzene girse de özellikle ergenlikten itibaren öğrencilerde sosyal medyanın etkisiyle ekran süreleri arttıkça uyku süresi kısalmakta, bu da hem öğrenme performansını hem bağışıklığı olumsuz etkilemektedir" dedi.

Kaliteli uyku için uyunan odadaki ışıklandırmanın minimum olması ve elektronik cihazların uyumadan 2 saat önce kapatılması gerektiğini söyleyen Bağdadioğlu, özellikle bazı küçük çocuklarda sık yaşanan viral enfeksiyonlar ve alerjik reaksiyonlar sebebiyle geniz eti büyümesinin sık görülen bir rahatsızlık olduğunu, gece horlayan çocukların mutlaka bir KBB uzmanına götürülmesi gerektiğini de hatırlattı.

"Okul hayatı boyunca fiziksel aktivite de ihmal edilmemelidir" diyen Dr. Salih Bağdadioğlu, şöyle devam etti:

"Çocukların her gün en az bir saat hareket etmeleri, spor yapmaları veya açık havada oyun oynamaları onların hem fiziksel gelişimlerini hem de ruhsal dengelerini destekler. Çocukların özellikle ilgi duydukları spor alanlarına yönlendirilmeleri yaptıkları sporu sürekli olarak yapmalarını sağlayacağından yetişkinlik sürecinde de spor alışkanlıklarını geliştireceğinden özellikle obezite ve diyabet gibi hastalıklara daha az yakalanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca yapılan düzenli egzersizler kapasitelerini de arttırarak öğrenme becerilerini arttırabilir. Çocukların taşıdığı çantalar ve oturdukları sandalye ve masalar ergonomik açıdan değerlendirilmeli ve çocuklarda duruş bozukluğu yapmayacak, sırt ve boyun sağlığını tehdit etmeyecek şekilde düzenlenmelidir".

Okul ortamında hijyenin çocuk sağlığı için vazgeçilmez olduğunu belirten Bağdadioğlu, "El yıkama alışkanlığı erken yaşta kazandırılmalı, sınıflar sık havalandırılmalı, aşılar zamanında yapılmalı ve hasta çocuklar okula gönderilmemelidir. Tüm bunlarla birlikte çocuğun okul başarısında bir düşüklük halinde demir eksikliği, b12 vitamini eksikliği, hipotiroidi vb. gibi sayısız hastalık ve eksiklik sebep olabileceğinden yılda en az 1 kez önce aile hekimine, gerekirse çocuk hastalıkları uzmanına kontrole gidilmelidir. Özellikle okula yeni başlayan öğrencilerde uyum sorunu yaşanabilir. Veliler sabırlı olmalı, çocuklarını desteklemeli ve güven vermelidir. Daha büyük yaşlarda ise akran zorbalığı, dışlanma ya da sosyal uyumsuzluk gibi durumlara karşı velilerin ve öğretmenlerin duyarlı olması gerekir. Çocuğun kendini güvende hissetmesi, kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyecektir" dedi.