Gazeteci Yazar Mesut Demir, sosyal medyada hızla türeyen, yetkisi olmadan damardan tedavi yapan merdiven altı sözde hekimler, randevu sistemi ve hastanelerdeki sorunları kaleme alarak Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kurumların denetim konusunda yetersiz kaldığını kaleme aldı.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir'in yazısı...

İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. İnsan sağlığı, yaşamı için çalışıp para kazanırlar, sağlıkları için para harcarlar.

Sağlığı için evini, barkını, yılların birikimini harcayan çok insan görüyoruz.

Pandemi sürecinde insan sağlığının çok daha fazla önemli olduğunu gördük, gözlemledik.

Bu süreçte önceki dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci götürmeye çalıştı.

Daha sonra görevi sağlık sektöründen gelmiş bir isim olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na devretti.

Kamuoyu ve Türk Milleti, sağlıkta çığ gibi büyüyen sorunlara yönelik umutlarını Bakan Memişoğlu’na devretti.

Yükü, sorumluluğu büyüktü. Göreve 1 ay önce geldi Bakan Memişoğlu…

Sorunların başında randevu sistemi vardı. Bu konuda birçok sağlık örgütü, öneriler getirdi bu sorun için.

Henüz çözülmüş bir durum yok. Halen randevu konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Bu sorunun tek çözümü, aile hekimlerinin güçlendirilmesi ve hastane randevularını aile hekimlerinin vermesidir.

Bir diğer sorun ise, merdiven altı sözde hekimler…

Yetkisi, diploması olmayan kişilerin hastalara damar içi tedavi uyguladığı ve ciddi yan etkilerinin oluştuğunu ortaya çıkardı Bursa Tabip Odası…

Sağlıklı Yaşam Merkezi adı altında danışmanlık yetkisinden başka bir yetkisi olmayan merdiven altı sözde hekimler, her türlü tedaviyi kafasına göre uyguluyorlar.

Denetim nerede?

Sağlık Bakanlığı, Sağlık il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, bu tarz yerleri ne kadar denetliyor?

İnsan sağlığı bu kadar mı ucuz?

Sosyal medyada “sarı serum”, “atom serum” gibi hiçbir bilimsel temele dayanmayan, isteyene hekim onayı olmadan uygulanan damar içi tedavilerin hayatı tehdit edici ciddi yan etkileri olabileceği konusunda kamuoyunu uyardı Bursa Tabip Odası…

Bir diğer sorun ise, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi…

2 yıl önce açılacağı duyurulan hastanenin dışı yapılmış ama için inşaat halinde.

Bunu da ortaya çıkaran ve bir eğitimci olan İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu.

Alanı sağlık olan milletvekilleri piyasada yok.

Hastane parasızlıktan mı, inşaat firmasından dolayı mı yapılamıyor?

Devlete güçlü sanayisi ile en çok katma değer sağlayan Bursa’ya bir hastane bütçesi ayrılamıyor mu?

Sağlıkta en büyük sorunlardan birisi de Bursa Şehir Hastanesi…

Ulaşımdan tutun, sağlık hizmetlerine kadar yığınla bekleyen sorunların çözümü için İl Sağlık Müdürlüğü ne yapıyor? Bir Bursalı olarak merak ediyorum.

Sağlıkta sorunlar büyük.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun işi gerçekten zor.

Fahrettin Koca’nın bıraktığı sorunlar yumağını 1 ayda çözmesini tabi ki bekleyemeyiz.

Lakin…

Acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili artık harekete geçmeli.

“Hayırlı olsun” ziyaretlerini noktalamalı.

Sahaya çıkmalı, illeri dolaşmalı.

Bursa’nın bazı uyuyan, hayalet milletvekilleri de artık harekete geçse mi artık!

Bursalılardan aldıkları oyların hakkını verseler mi?

Asgari ücretin 17 bin, emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu ülkemizde 230 bin lira maaş alıyorsanız, milletin vekili, Bursalıların vekili olacaksanız.

Aldığınız maaşın hakkını vereceksiniz.

Hayalet olmayacaksınız.

Bursalıların sorunlarını çözeceksiniz.

Aksi halde 4 milyon Bursalının vergileriyle aldığınız maaşınız helal lokma olmaz.

Bunun hesabını hem bu dünyada, hem de ahirette veremezsiniz.

Sağlıklı ve esen kalın…