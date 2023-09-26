Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 18 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak, Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.