Bursa’nın Mudanya ilçesinde vatandaşların yürüyüş güzergahındaki sahiller motosikletli sürücülerin işgali altında. Nefes almak için Güzelyalı’ya gelen vatandaşlar, bu duruma müdahale edilmesini istiyor

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde vatandaşların yürüyüş yaptığı ve yaz aylarında yoğun olan Marina Bulvarı’nda motosikletlerin kural tanımazlığı insanları rahatsız ediyor. Özellikle akşam saatlerinde kuralları hiçe sayarak yayaları da tehlikeye sokan motosikletlilere karşı yetkililerin önlem alması istendi.

Bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Burada çocuklarımızla rahat yürüyüş yapamıyoruz. Her yer motosiklet dolu. ‘Motosiklet giremez’ tabelasının olduğu yere kalıcı duba ya da başka bir önlem alınmalı. Motosiklet sürücüleri kuralları ihlal ediyor” diye konuştu.