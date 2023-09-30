Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın batı yamaçlarında yer alan Şahinderesi Kanyonu ilgi görüyor. Edremit’te, 27 Kilometre uzunluğu ile adından söz ettiren kanyona giden vatandaşlar, yaz aylarında soğuk sularda serinlerden bol bol fotoğraf çekiyor.

Altınoluk Mahallesi yakınlarında yer alan Şahinderesi Kanyonu eşsiz manzarası ve oksijeni bol havası ile dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonları, çok sayıda ziyaretçi ağırlayan kanyona Burhaniye’den giden vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemezken bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Yaz bitmesine rağmen Şahinderesi Kanyonuna ziyaretler devam ediyor. Burhaniyeli marangoz Hamdi Mengi, kanyona ilk defa geldiğini anlatırken, herkese tavsiye ettiğini söyledi. Kanyona daha önceleri de geldiğini anlatan din görevlisi Kadir Özdemir, “Daha önceleri de geldim. Ancak, bu güzellikleri şimdi daha çok fark ettim. Körfezde görülmesi gereken bir yer. Yeşilliği, ulu ağaçları ve serin suları hoşuma gitti” dedi. İstanbul’dan geldiğini anlatan Kaan Tuna da, “Kazdağları zaten güzel. Şahinderesi Kanyonu da görülmeye değer. Buranın tanıtılması lazım. İnsanlar buranın güzelliklerini görsünler. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. İlk kez geldiğini anlatan marangoz Hamdi Mengi ise, “Körfezde oturuyorum. Ama buraya ilk kez geldim. Bu güzellikleri bu güne kadar görmemiştim. Kanyonu görmek herkese kısmet olmaz. Bende 60 yaşımdan sonra burayı gördüğüm için çok mutluyum. Herkes görmeli” dedi.