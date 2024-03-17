Son 48 saati atraksiyon ile geçiren İnegölspor ile İskenderunspor arasında ki maçta sonuç ne olur diye düşünürken dezavantajlı taraf biz olduğumuzdan açıkça ben 1 puana razıydım.

Rakip antrenmana çıkmamış, bizde ise Teknik Direktör Bahattin alacakları için federasyona başvurduğu gibi birde bunu bir kaç oyuncu takip etmişti. Personel maaşı alamadığı için işi bırakmış. Kısaca herkesin morali alabora şeklindeydi. Aslında bir yerden alacağını alamayıp işi şikayet noktasına getiriyorsan, işi bırakıp zaten gitmelisin, teknik heyet için söylüyorum. Bu bana göre oyuncular içinde geçerli ama hoca anlamadığım şekilde takımın başında maça çıktı. Cevap alamadığımız bir sürü sorudan sadece biri bu şu anlık sadece.

Dönelim saha içine. Maça oldukça hırslı ve istekli başladık. Adeta bir yerlere mesaj veriyorduk. Böyle sahada savaşırken beklemediğimiz bir penaltı kazandık. Verilir mi? Zor ama maçın hakemi verdi. Sezon boyu süren hakem şansı bu maçta da devam etti. Zira 2. yarının ortalarında net konuk takımın penaltısı verilmedi. İlk yarı başa baş dişe diş mücadele ettik. Rakip net pozisyonlar kaçırdı. Biz açıklarımızı mücadele ile kapatmaya çalıştık. 2.yarı durgunduk. Çünkü ilk yarı çok koştuk, nefes bir yere kadar bizi taşıdı. Yine topla fazla oynayan İskenderun, bizim izleme modu derken rakip kaçırdı, biz derin oh çektik. Şansımız oyunu doğru oynama hamlelerimiz derken maçı bitirdik.

Öyle bir yerdeyiz, saha içini de fazlaca irdelemenin pek anlamı yok. Bana göre haftaya bizim için lig bitecek ve bizde duruma göre bazı şeyleri netleştirmemiz lazım. Bu gerilim filmi galasında 3 puanın ötesinde en önemli konulardan biri ise taraftarımızın sahipsiz İnegöl sloganı atmasaydı. Valisiz vilayette halimizi en net ortaya koyan ve içinde bulunduğumuz ruh halini en iyi özetleyen bu değil mi?

Yönetimin hamlelerini yanlışlarını tartışırız konuşuruz o ayrı konu. Fakat bu kadar sorun yaşayan bir yönetime de en azından bu süreçte yardım edemez misiniz? Ey sanayi şehrinin şaşalı iktidar yöneticileri, protokol temsilcileri, iş adamları yoksa hepinizin İnegölspor sevdası sadece Pazar günü zaman geçirme aracımı...