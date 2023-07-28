Bursa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen sahte içki olayında hayatını kaybeden 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanık Kemal Cihat İşcen, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaptığı savunmada İşcen, sahte içki yapmadığını ve mağdur olduğunu iddia etti.

Merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında yaşamını yitiren Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece, Mahmut Akça ve Erhan Sepek'in ölümüne neden olan sahte içki olayıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 9 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında 'kasten öldürme' suçundan toplam 18 müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşmada tek tutuklu sanık olan Kemal Cihat İşcen, kendisinin sahte içki yapmadığını ve mağdur durumda olduğunu savunarak, "Hakim Bey, ben sahte içki yapmadım. Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim. Tedavim devam ediyor. Cezaevinde çok zor günler yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan duruşmada tutuklu sanık Kemal Cihat İşcen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık İşcen'in talebi reddedildi ve mahkeme süreci devam edecek.

Olayın mağdurlarının yakınları ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sahte içki olayının soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 aylık titiz bir çalışmanın ardından tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı.

Yaşanan bu acı olayda hayatını kaybedenlerin yakınları adaletin sağlanması için davayı takip etmeye devam edecek.