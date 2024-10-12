Mustafa Çabuk, 18 ay önce, Hilafeti Muhammediye Tarikatı'nın yaklaşık 200 üyesiyle birlikte depremzede olduklarını iddia ederek köyün yakınındaki Koç Termal ve Hilal Evleri'ni iki yıllığına kiralamıştı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul'da suç örgütünü kuran Çabuk'un dini inançları istismar ederek müritlerinden para topladığını tespit etti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda, bir tabanca, 10 fişek, 275 bin TL nakit para, 10 telefon, 3 bilgisayar kasası ve 3 laptop ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve Mustafa Çabuk ile 10 müridi tutuklandı.