İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerine karşı yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında, yerli ve yabancı uyruklu şahıslara para karşılığı sahte belge hazırlama suçunu gerçekleştiren ve bu belgeleri kargo ile alıcılarına ulaştıran şahısların yakalanması için İstanbul merkezli, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda, 8 şüpheli şahıs başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 373 sahte pasaport, 288 sahte kimlik, 5 kart basma cihazı, 2 kart baskı makinesi, 5 yazıcı, 5 kimlik kaplama cihazı, 4 kesme makinesi, 2 fotokopi makinesi, 2 kart okuma cihazı, 5 mor ışık cihazı, 2 tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile belgelerin yapımında kullanılan 3 bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi. Bu şahıslardan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.