Ramazan ayına girilmesiyle birlikte dünya genelinde en kısa oruç tutulan yerin Arap yarımadasının güneydoğu köşesinde yer alan bir köy olduğu ortaya çıktı. İşte o köy…

11 ayın sultanı Ramazan ayının önümüzdeki 20 yıl kış aylarına denk geleceğinden Türkiye’de oruç tutma süresi yaz aylarına göre daha kısa olacak. Ülkemizde geçtiğimiz yaz aylarında oruç tutma süresi 17-18 saate çıkarken, şuan Mart ayında 14 saatlere kadar düştü. Ocak ve Şubat aylarına Ramazan denk geldiğinde oruç tutma süresi Türkiye’de en fazla 12 saatlere kadar inecek.

Ancak dünya genelinde 5 saatin altında oruç tutulan yerlerde bulunuyor. Bu konuda en kısa süreli oruç tutulan yer Arap yarımadasındaki Ummar ülkesine bağlı bir köy. Sadece 3,5 saat oruç tutulan köy, bu özelliğiyle dünyanın en ilginç yerleşim yerleri arasına girmeyi başarıyor.



PEKİ NEDEN 3,5 SAAT?

Bu köyde güneşin yeryüzü ile buluştuğu süre oldukça kısa. Çevresi sarp dağlarla çevrili olduğu için bu köyde, güneş saat 11.00'de doğuyor, 14.30'da batıyor. Bu nedenle oruç tutma süresi 3,5 saate kadar iniyor.

EN UZUN ORUÇ TUTULAN YER

Bu arada en uzun oruç tutulan yerin ise, 21 saat 13 dakika ile İskandinavya'da, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in olduğu öğrenildi.