Geçtiğimiz hafta deplasmanda Batman Petrol Spor karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen mağlup olduklarını hatırlatan Kılıçoğlu, takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduklarını belirterek," Birçok zorlu süreci geride bırakarak nihayet lig maratonuna başladık. Batman deplasmanında güzel bir oyun sergiledik, 1-0 öne geçmemize rağmen maçı kaybettik. Ancak takımın ortaya koyduğu özverili mücadele bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi önümüzde Bursa derbisi var. Karacabey Belediye Spor’u sahamızda ağırlayacağız. Takımımız bu maça özel olarak hazırlandı. Her şey yolunda gidiyor.” dedi.

İç saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirten Kılıçoğlu, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti, “Sahaya 11 kişi çıkacağız ama 12. güç her zaman olduğu gibi taraftarımız olacak. Bu önemli mücadelede tribünleri doldurarak takımımıza güç katmalarını bekliyoruz. İnşallah hep birlikte sahadan mutlu ayrılacağız.” dedi.