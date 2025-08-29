Metinbaş mesajında, “Büyük Türk Milleti’nin insanlık tarihi karşısında haklı mücadelesinin mukaddes zaferi olan 30 Ağustos kutlu olsun. Başta büyük asker, büyük dava adamı ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz’un tüm komutanlarını, askerlerini ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, Yüce Allah’tan mekânlarının cennet olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Coğrafya Kader Değil, Tercihlerimizdir”

Ekonomik sorunlara ve yönetim anlayışına da değinen Metinbaş, Türkiye’nin içinden geçtiği yüksek faiz ve daralan ekonomi ortamından çıkışın ancak toplumun tüm kesimlerinin bilinçli tercihleriyle mümkün olacağını ifade etti şu sözlerle ifade etti. “Emeklimizin, işçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, memurumuzun ve sanayicimizin ortaya koyacağı irade, ülkemizin kaderini belirleyecek. Tek adam anlayışından uzak, kural bazlı, katılımcı, çözüm odaklı bir yönetim modeline, yargı bağımsızlığına ve liyakate dayalı kadrolarla güçlendirilmiş kurumlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

"Türk Lirası da Bayrağımız Kadar Değerlidir"

Mesajını anlamlı bir çağrıyla tamamlayan Metinbaş, “30 Ağustos’un kutlandığı bu günde, Türk Bayrağı’mız kadar mukaddes olan Türk Lirası’nın da dünya finans arenasında hak ettiği konuma gelmesi için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Yeni zaferler ekonomik sahada kazanılacaktır.” dedi.

Metinbaş, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerini tamamladı.