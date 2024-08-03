Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Arabayatağı mahallesinde gece vakti yaşanan bir hırsızlık girişimi, şüphelinin balkondan düşmesiyle son buldu. Gürkan B. (40) adlı şahıs, bir binanın ikinci katına girerek evde bulduğu 5 bin lirayı çaldı. Ancak, kaçmak için balkonu kullanmaya çalışan şüpheli, dengesini kaybederek aşağı düştü ve omzundan sakatlandı.

Şüpheli, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takip sonucu yakalanan Gürkan B.’nin, daha önce 10 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin omzunu tutarak hastaneye doğru ilerlediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.