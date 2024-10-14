Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en uzak noktalarındaki miniklere dahi dokunmak için “Bir Hikâye Bin Neşe” projesini başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü eliyle kırsal bölgelerdeki ve şehrin en uzak noktalarındaki çocuklara ulaşmak, onların hayatına dokunmak için “Bir Hikâye Bin Neşe” projesini başlattı.

Projenin ilk durağı Taraklı oldu. İlçenin kırsalından 700 öğrenci, Büyükşehir’in misafiri oldu. Uzmanlar ve eğitimcileri iki gün boyunca miniklerle harika etkinlikler yaptı.

Diş sağlığı taraması yapılan çocuklar, diş sağlığı ve korunması konusunda bilgilendirildi. 2 gün süren etkinlikte ayrıca birbirinden eğlenceli etkinlikler yapıldı. Çocuklar Hacivat-Karagöz gölge oyununda eğlendi, birbirinden zengin içeriklerin olduğu oyunlar oynandı.

Eğitim kapsamında ayrıca çocuklara sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı, temizlik bilinci oluşturuldu. Diş sağlığı taramasından geçen miniklere diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Bu anlamlı proje, önümüzdeki haftalarda çeşitli içeriklerle 16 ilçeden misafirlerle sürecek. Kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara ulaşacak “Bir Hikâye Bin Neşe” çocukların eğlenirken farkındalık kazanmasını sağlıyor.