Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Hava Kalitesini İyileştirme Projesi” çerçevesinde vatandaşların evine ücretsiz doğalgaz ulaştırırken havayı, oksijeni koruyor ve iklim değişikliğiyle mücadelesine her gün daha kararlı ilerliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen proje çerçevesinde 300 hanenin doğalgaz işlemleri kademeli olarak tamamlanıyor. Ailelerin daha temiz, güvenilir ve sürdürülebilir ısınma imkanına ulaşmasını sağlayan proje, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Sakarya’nın çeşitli noktalarında gerçekleştirilen proje çalışmalarında ikinci etaba geçildi ve çalışmalar süratle devam ediyor. Doğalgaz verilen hanelerde büyük bir mutluluk hakim.

“Doğalgaz konforuna kavuştuk”

Projeden faydalanan 81 yaşındaki Sıdıka Yıkılmaz, “Bu hizmetten faydalandığım için minnettarım. Eskiden soba kullanıyor, kömür taşıyor ve merdivenden zorla çıkarıyordum. Gerçekten çok zahmetli bir işti. Merdiven inip çıkmak büyük bir güçlük oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ederim, Allah razı olsun” derken 66 yaşındaki Sevim Yılmaz ise, “Ben ve eşim hem yaşlıyız hem de hastayız. Bu hizmet ikimiz için de çok faydalı oldu. Bizlere bu hak tanındığı için çok memnun ve mutluyum. Şimdiye kadar hep soba ile idare ettik, umarım artık daha rahat bir yaşam süreceğiz. Devletimizden ve belediyemizden Allah razı olsun. Başkanımız Yusuf Alemdar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Emeği geçen herkesten Allah razı olsun”

Projeden faydalanan bir başka isim ise 59 yaşındaki Muammer Unduroğlu oldu. Undaroğlu, “Gerçekten çok güzel bir proje, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evimizin yapısı nedeniyle soba kullanamıyorduk ve imkanlarımız da yetersizdi. Ayrıca engelli bir evladımız var. Bize bu imkanı sundukları için çok minnettarım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.