Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Çevre Yolu’nun ulaşımını yaptığı çelik bariyer montajıyla ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkardı ve bölgede yaşanabilecek kazalar için ciddi bir önlem aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarıyla konforlu ulaşım hizmetini sağlarken bir yandan da çelik bariyerlerin bakım ve onarımını gerçekleştirerek yolları daha güvenli hale getiriyor.

SON İŞLEM ÇEVRE YOLU’NDA

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar son olarak Kaynarca ve Karasu Yolu’na ulaşımı sağlayan Karasu Çevre Yolu’nda devam etti.

DAHA GÜVENLİ YOL

Aynı zamanda şehir merkezine ulaşımı sağlayan Karasu Çevre Yolu’nda deforme olmuş çelik bariyerler tek tek tespit edilerek yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde daha konforlu ve daha güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle yapılan çalışmalar aynı zamanda sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlıyor.

CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Özellikle yaya ve hayvan geçişlerini engelleyen bu sistem, birçok durumda olası faciaların önüne geçiyor. YOLBAK ekipleri, kazaların çok sık yaşandığı Karasu Çevre Yolu geçişinde, bu dokunuşla ulaşım güvenliğine büyük bir katkı sunacak.