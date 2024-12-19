Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitime olan desteğiyle geleceğe değer katmaya ve şehrin çocuklarının en iyi eğitim koşullarına sahip olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Büyükşehir harekete geçti

Büyükşehir, Sakaryalılar için birçok örgün öğretim, yaygın eğitim ve mesleki kurs imkânı sunarken, aynı zamanda şehrin genelindeki okullara da eğitim desteği sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son çalışma, Arifiye Ortaokulu'nda yapıldı. Öğrencilerin ders çalışabilecekleri bir alana ihtiyaç duyduklarını öğrenen Büyükşehir, STK'ların desteğiyle okula bir kütüphane kurma çalışmalarına başladı.

İlk günden ilgi odağı oldu

Kütüphane, yüzlerce kitapla donatılmış zengin bir içerik ile düzenlendi. Geleceğin başarılı bireylerini yetiştirecek bu eğitim yuvasında, özenle hazırlanan kütüphane kapılarını araladı. Kitaplar, okuma köşeleri ve ahşap bölümleriyle ilk günden ilgi gören kütüphane, gençlerin eğitimine önemli bir katkı sağlayacak.

“Hayal kurmak başarıya giden ilk adımdır”

Kütüphanenin kurulumda destek veren Kişisel Gelişim Uzmanı Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, “Hayal kurmak, başarıya giden ilk adımdır. Büyük işler başarmış, dünyayı değiştiren tüm insanlar önce hayal kurdular. Bir mucidin yeni bir icadı, bir yazarın kaleme aldığı unutulmaz bir eser ya da bir sporcunun dünya rekoru,hepsi bir hayal ile başladı. Ama unutmayın, sadece hayal kurmak yetmez, o hayalleri gerçekleştirmek için çalışmak, inanmak ve asla pes etmemek gerekir” dedi.

“Beni çok mutlu etti”

7. sınıf öğrencisi Hafsa Zehra Şenli, “Boş vakitlerimi genelde kitap okuyarak geçirdiğim için okulumuza kütüphane açılması beni çok mutlu etti. Kitap okumayı çok seviyorum en çokta fantastik türünden kitaplardan hoşlanıyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Önceden kitaplar koridordaydı”

Minik öğrenci Mısra Aydın ise, “Önceden kitaplarımız okul koridorunda duruyordu, kitap okumaya ve ders çalışmaya özel bir alanımız olmadığı için üzülüyorduk. Yeni açılan kütüphanemizle artık hem daha rahat kitap okuyacağız. Çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok sevindik”

Bir başka öğrenci Yusuf Koçak, “Kütüphanemizin açılmasına çok sevindik. Kütüphane sayesinde boş vakitlerimizde ve teneffüslerimizi burada daha verimli vakit geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye’mize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca öğrenciler, kütüphanede zekâ oyunları oynayarak kendilerini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı da buluyor.