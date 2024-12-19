Bursa Osmangazi'de yaşayan vatandaşların ruhuna dokunan pek çok kültürel etkinlik düzenleyen Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği şiir dinletisi ile Osmangazili vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Uzun yıllar Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist olarak görev yapan Zeynep Demir, aynı zamanda şiire de büyük bir ilgi besliyordu. Şiirler yazan Demir, bu eserlerini "Sesimdeki Şiirler" adını verdiği kitabında bir araya getirdi. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği eşliğindeki şiir dinletisi programında sahne alan Zeynep Demir, yeni çıkardığı "Sesimdeki Şiirler" kitabındaki en beğenilen şiirlerini, yıllardır birlikte çalıştığı Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu eşliğinde seslendirdi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye Osmangazi’de yaşayan yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Geceye katılan vatandaşlar Demir’in seslendirdiği şiirleri keyifli bir şekilde dinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Şiirin bir şairin gönül sancısının doğumu olduğunu ifade eden Zeynep Demir, “Şiir yazmak kadar şiire ses olmak da bana büyük keyif vermiş olmalı ki kendimi bu yolda ilerlerken buldum. Şiir, benim için şarkının melodisiz halidir. Şiiri de okurken şarkılarda olduğu gibi ritim duygusuyla okumaya çalışırım. Yazdığım şiirleri “Sesimdeki Şiirler” kitabımda topladım. Bu akşam bu güzel topluluğun önünde şiirlerimi seslendirmek benim için büyük mutluluk. Bu güzel gecede bizi bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda gecenin anısına Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Berkant Yılmaz, Şair Zeynep Demir’e çiçek takdim etti