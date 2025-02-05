SAKARYA (İGFA) - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veri Analizi ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediye birimleri, TS EN ISO 9001 Standartları kapsamında dış denetime tabi tutuldu.

Denetimler sonucunda belgelendirme ve denetim şartlarına uygunluk sağlanarak UNIVERSAL CERTIFICATION kuruluşu tarafından hizmet konusunda sorunsuz bir sonuç ortaya koyarak, kalite sertifikasını yenilemeye hak kazandı.

MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

Denetim sürecinin ardından sertifikalandırma kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi’nin kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalarının başarılı olduğu vurgulanarak memnuniyet dile getirildi.

“ÇALIŞANLARIMIZIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARININ SONUCU…”

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu belge, tüm çalışanlarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kurumumuzu sürekli yeniliyor, çağa uygun hale getiriyoruz” denildi.

ISO 9001:2015 Belgesi ne anlama geliyor?

ISO 9001:2015, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uyguladığını, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerini sürekli iyileştirdiğini gösteren uluslararası bir standarttır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu belge ile hizmetlerini belirli kalite standartlarına uygun ve sürdürülebilir bir şekilde sunduğunu tescillemiş oldu.