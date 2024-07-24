Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaman’da bulunan Macerapark’ta verdiği eğitimlerde adrenalinin dozunu artırarak çocuklara önemli becerileri tecrübe ederek öğretiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitim ve aktiviteler hızla devam ediyor. Yenikent Şehir Ormanı içerisinde yer alan Mecarapark’ta da adrenalinin dozu her geçen gün yükseliyor ve özellikle çocuklar çok önemli becerileri burada kazanıyor. Orman içerisindeki eğitim alanında öğrenciler konuk oluyor, macera parkurunda yeteneklerini keşfediyor, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Bu çerçevede son olarak Erenler Müftülüğü’ne bağlı Kuran Kursu öğrencileri Macerapark’a konuk oldu. 4 kurstan toplam 30 öğrenci hem fiziksel anlamda birçok aksiyonu tecrübe etti, bilgi aktarımı yapıldı. Doğası ve yeşili ile miniklere eşsiz anlar yaşatan Macerapark, çeşitli eğitim ve aktivitelerin yanı sıra heyecan verici parkurları ve doğa yürüyüşleriyle çocuklar keyifli bir gün sundu. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz boyunca çeşitli eğitim ve aktivitelerle zamanlarını daha elverişli kullanmalarını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda Yenikent Şehir Ormanı içerisinde yer alan Mecerapark’ta son olarak 30 öğrencimizi ağırladık. Çocuklarımızın çeşitli eğitimlerle eğlenirken öğrendiği sosyal aktivitelerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir” ifadeleri yer aldı.