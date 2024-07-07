Sakarya Büyükşehir Meclisi 8 Temmuz Pazartesi günü toplanıyor. Toplantıda 39 gündem maddesi karara bağlanacak. Mecliste ‘Şehir Kütüphanesi’ projesinin yapımı için Mithatpaşa’da bulunan 7 bin metrekarelik alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi için Başkan Alemdar’a yetki verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda, saat 14.00’da başlayacak toplantıda komisyon raporları, imar planı değişiklikleri ve ilçe belediye meclis kararları gündeme gelecek. Meclis üyeleri 39 gündem maddesini karara bağlayacak. Meclis üyelerinin bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi’ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, ‘Şehir Kütüphanesi’ projesinin yapımı için Mithatpaşa’da bulunan 7 bin metrekarelik alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi için Başkan Alemdar’a yetki verilecek. Şehrin en büyük sanat yatırımı olacak proje için süreç resmen başlayacak.