Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) minikleri Ay Yıldızlı 20 parçadan oluşan dev yapboz hazırladı ve ellerinde Türk Bayrakları ile gerçekleştirdikleri etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) bir bayram öncesi düzenlenen etkinlik daha renkli görüntülere sahne oldu, şehirde sembol oldu.

MİLLİ BİRLİK RUHU

SGM’nin çocukları, Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir etkinlikle kutlayarak milli birlik ruhunu el emeği eserlerle yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünde duygu yüklü yüklü bir etkinlikle imza atan minikler Ay Yıldızlı kurabiyeler hazırladı, ellerinde bayraklarla coşkulu bir kutlama yaptı.

DEV YAP BOZ

Etkinliğin merkezinde ise 20 parçadan oluşan dev bir görsel çalışması yer aldı. Her bir parçayı bir çocuğun hazırladığı yap bozun üzerine “Yaşasın Cumhuriyet” yazıldı.

Her bir çocuk kendi parçasını büyük bir özenle boyadı, bu özel görseller Cumhuriyet’in simgelerinden oluşan dev bir tabloya dönüştü.

KAHKAHALAR VE HEYECAN DOLU GÖSTERİLER

Kutlama anlarında ellerinde gururla salladıkları Türk bayraklarıyla, Cumhuriyet’in heyecanını yaşayan çocuklar, bu anları çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Bayram sevinci neşeli kahkahalar ve heyecan dolu gösterilere sahne oldu.